Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin...
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin...

28 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye'de farklı mahkemelerde, farklı istinaflarda farklı kararların çıkarak, hukuka güvenin zedelenmemesi gerektiğine inanıyoruz."
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Türkiye, Güncel
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