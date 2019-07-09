Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin...
28 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 04:33 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "(Yargı Reformu Strateji Belgesi) Tutuklamada bir azami sürenin öngörülmesinin, düşünce ve ifade özgürlüğünden dolayı cezaların yine bir Yargıtay
incelemesinden geçirilmesinin doğru ve gerekli olduğuna inanıyoruz. Böylece Türkiye
'de farklı mahkemelerde, farklı istinaflarda farklı kararların çıkarak, hukuka güvenin zedelenmemesi gerektiğine inanıyoruz."
Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj çalışması, Rum basınını korkuttu Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri Rumları tedirgin etti Selahattin Demirtaş'ın avukatlarından AİHM kararı yorumu Dijital Merkez Bankası Parası uygulamaya konulacak