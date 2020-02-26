Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz." - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 'Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz.' - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz."

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
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