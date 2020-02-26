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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz."
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:34 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yargıya eleştiri olabilir, ama hakaret asla kabul etmiyoruz." - ANKARA
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