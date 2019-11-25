Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yaşlı, hamile ve çocuk suçluların cezalarını elektronik izleme ile...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: 'Yaşlı, hamile ve çocuk suçluların cezalarını elektronik izleme ile... - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yaşlı, hamile ve çocuk suçluların cezalarını elektronik izleme ile...

7 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yaşlı, hamile ve çocuk suçluların cezalarını elektronik izleme ile evde çekmesi planlanıyor.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yaşlı, hamile ve çocuk suçluların cezalarını elektronik izleme ile evde çekmesi planlanıyor." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:51 Kaynak: İHA
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