Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda Hükümetinden, İslam Karşıtlığı Bu Saldırıyı Büyük Bir...
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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA
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