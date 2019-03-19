Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda Hükümetinden, İslam Karşıtlığı Bu Saldırıyı Büyük Bir...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül: "Yeni Zelanda hükümetinden, İslam karşıtlığı bu saldırıyı büyük bir titizlikle takip ederek soruşturmayı etkin bir şekilde yürütmesini ve faillerinin bir an önce adalet önünde hak ettikleri cezayı almaları için gerekeni yapmasını bekliyoruz."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

MHP, Nafakanın 5 Yılla Sınırlanması İçin Kanun Teklifi Hazırlıyor

Yeni Zelanda Katliamcısı ile Rahip Brunson'ın Bağlantısının Olduğu İddia Edildi

Cami Saldırısı Sonrası Sedat Peker'den Dikkat Çeken Çıkış: Müslüman Türkler Silah Sahibi Olmalı

Yeni Zelanda Meclisi'nde Kur'an-ı Kerim Okundu