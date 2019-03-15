Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda'da Camilere ve Müslümanlara Yapılan Saldırıda Hayatını...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda'da Camilere ve Müslümanlara Yapılan Saldırıda Hayatını...

1 saat önce

IHAAW101436-SIY/15-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
IHAAW101436-SIY/15-03-2019

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: " Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum." 15.03.2019 10: 14: 36 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:20 Kaynak: İHA

Adalet Bakanı, Abdulhamit Gül, Yeni Zelanda, Politika
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