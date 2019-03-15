Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda'da Camilere ve Müslümanlara Yapılan Saldırıda Hayatını...
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IHAAW101436-SIY/15-03-2019- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Yeni Zelanda'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.
IHAAW101436-SIY/15-03-2019
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: " Yeni Zelanda
'da camilere ve Müslümanlara yapılan saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. İslam'a ve Müslümanlara yönelen fiili saldırı, nefret söylemi ve düşmanca tutumlar bir insanlık suçudur. Şiddetle kınıyorum." 15.03.2019 10: 14: 36 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 10:20 Kaynak: İHA
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