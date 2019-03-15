Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Türk Düşmanlığını,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Türk Düşmanlığını,...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:44 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Yeni Zelanda, Güncel
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