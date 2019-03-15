Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Türk Düşmanlığını,...
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Türk düşmanlığını, İslam düşmanlığını körükleyenlerin bu olaylardan ders alması lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 02:44 Kaynak: AA
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