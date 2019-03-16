Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Halen Olayı Terör...
47 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
: "( Yeni Zelanda
'da iki camideki terör saldırısı) Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:03 Kaynak: AA
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