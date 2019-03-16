Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Halen Olayı Terör...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Halen Olayı Terör...

47 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Halen olayı terör olayı olarak nitelendirmeyen, tepkisini ortaya koymayanlar, bu tür saldırıların besleyicileridir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:03 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Yeni Zelanda, Politika
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