Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Terörün Dini Olmaz,...
23 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz."
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA
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