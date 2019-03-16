Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Terörün Dini Olmaz,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Terörün Dini Olmaz,...

23 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 12:04 Kaynak: AA

Politika
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