Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da İki Camideki Terör Saldırısı) Terörün Dini Olmaz,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'da iki camideki terör saldırısı) Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz. Camilerimize yapıldığı gibi kilise ve sinagoga da saldırı yapılsa bunu da kabul edemeyiz."

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