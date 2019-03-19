Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'daki Camilere Yönelik Terör Saldırısı) Bütün Dünyanın,...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'daki Camilere Yönelik Terör Saldırısı) Bütün Dünyanın,...

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısı) Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(Yeni Zelanda'daki camilere yönelik terör saldırısı) Bütün dünyanın, işlenen bu nefret suçunu maalesef cılız bir sesle dile getirdiğini üzülerek görmekteyiz. İslam karşıtlığı, Türk karşıtlığı, Türkiye karşıtlığı bu dünyada hiç kimseye fayda sağlamaz. Demokratik hiçbir toplum, hiçbir ülke, asla bunu kabul edemez. İnancımız odur ki hiçbir din asla ve asla terörle anılamaz. Terörün dini olmaz, dinin de terörü olmaz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 12:10 Kaynak: AA

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