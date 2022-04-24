Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı

24.04.2022 19:17
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 Olaylarına ilişkin ithamları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 Olaylarına ilişkin ithamları nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'i kınadı.

Adalet Bakanı Bozdağ, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tarihin sadece tarih bilimi, tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusu olduğunu hatırlattı. Bozdağ yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"1915 Olayları hakkında milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'i kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez. Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla; siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez. Tarih; sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusudur. ABD Başkanı Biden'in 1915 Olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine, tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakmalıdır."

(Oğuzhan Halil Özbek/İHA)

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Kaynak: İHA

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