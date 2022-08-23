BAKAN BOZDAĞ KİRA VE KONUT İHTİLAFLARINA DA ARA BULUCULUK GETİRİYORUZ - Son Dakika
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BAKAN BOZDAĞ KİRA VE KONUT İHTİLAFLARINA DA ARA BULUCULUK GETİRİYORUZ

23.08.2022 14:18
BAKAN BOZDAĞ KİRA VE KONUT İHTİLAFLARINA DA ARA BULUCULUK GETİRİYORUZ

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, ara buluculuk uygulamasının güzel sonuçlar verdiğini ve vatandaşı mutlu ettiğini belirterek, Önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili toplu konut ve kat mülkiyeti kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları ara buluculuğun konusu haline getiriyoruz dedi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, ara buluculuk uygulamasının güzel sonuçlar verdiğini ve vatandaşı mutlu ettiğini belirterek, Önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili toplu konut ve kat mülkiyeti kanunundan ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları ara buluculuğun konusu haline getiriyoruz dedi.

Adalet Bakanı Bozdağ, kentte 22 bin metrekarelik kapalı alan ve 3 ana bloktan oluşan Bartın Adalet Sarayı'nın açılışına katıldı. Törende konuşan Bakan Bozdağ, Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarında da hukukumuza kazandırma konusunda ciddi adımlar attık. Bir yandan uzlaştırmacılığı hukuk sisteminde kazandırırken, öte yandan tahkimle ilgili adımları atarken, bir yandan da hukuk uyuşmazlıklarında ara buluculuk konusunu Türkiye'nin gündemine getirdik. Mahkemeye düşmeden önce vatandaşlarımızın medeniyet ve kültürümüze daha uygun olan ara buluculuk müessesesi yoluyla meselelerini çözmesi, daha kısa zamanda daha az masrafla istediği neticeyi alması son derece kıymetlidir. Bu nedenle ilk defa ara buluculukta iş davalarında dava şartı olarak zorunlu ara buluculuğu getirdik. Zaman içerisinde işleyişin çok yararlı olduğunu görünce ticari uyuşmazlıkları kapsama aldık. 2020 yılında kapsamı biraz daha genişlettik. Tüketici uyuşmazlıklarını da ara buluculuğun kapsamına alan adımlar attık. 2013 Kasım ayından bu yana esasında baktığınızda 3 milyon 119 bin 855 uyuşmazlığın yüzde 69'u ara buluculukta sulhla neticelenmiştir. Bu kadar dosyanın yüzde 69'u yargının üzerinden alındı. Yargıya yük olarak vermedi. İhtilafı büyütmeden küçülterek çözmek demek. Aradaki meseleyi daha iyi hale getirerek insanlarımızı mutlu etmek demektir dedi.

'DAHA KISA SÜREDE, DAHA AZ MASRAFLA ÇÖZÜM'

Ara buluculuğun kapsamının genişletilmesi konusunda kararlı olduklarını kaydeden Bozdağ, Biz bu nedenle yeni dönemde de ara buluculuğun kapsamının genişletilmesi konusunda ciddi adımlar atma kararındayız. Uygulama güzel, sonuçlar vatandaşımızı mutlu ediyor. Daha az zamanda, daha az masrafla ihtilafları büyümeden kaynağında çözen bu uygulamayı genişletmekte kararlıyız. Bu çerçevede bakanlığımızın şu anda hazırladığı çalışmalar çerçevesinde önümüzdeki dönemde kira alacaklarıyla ilgili ihtilaflar, toplu konut kanunundan doğan ihtilaflar, kat mülkiyeti kanunundan doğan ihtilaflar ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları ara buluculuğun konusu haline getiriyoruz. Bu ihtilaflar ara bulucuya gidecek daha kısa sürede daha az masrafla eminim ki çözüme kavuşacaktır. Biz komşuların mahkemeye düşmeden meseleleri halletmesini arzu ediyoruz diye konuştu.

'MECLİS AÇILDIĞINDA TASLAK ÇALIŞMALARIMIZI AKTARACAĞIZ'

TBMM açıldığında taslak çalışmaları AK Parti grubuna aktaracaklarını açıklayan Bozdağ, Esasında bu 3 alanın 2'si doğrudan komşuluk hukukuyla alakalı konu, diğer 1'i de kiracı ev sahibi, onların çoğu da komşu olabiliyor. Kiracılarla ev sahipleri, komşular arasındaki ihtilafları, onları mahkeme kapılarına düşürmeden birbirlerini mahkeme kapılarında suçlamadan ara bulucu marifetiyle daha erken bir süre içerisinde sorunlarını çözme konusunda yeni bir alternatif çözüm yolunu bunlar için önümüzdeki dönemde ortaya koyacağız. TBMM açıldığında bu hazırlıklarımızı, taslak çalışmalarımızı AK Parti grubuna aktaracağız dedi.

ARA BULUCULUK SINAVI

Bakan Bozdağ, ara buluculuk sınavıyla ilgili ise Ara buluculukla ilgili sınav beklentisi de var. Pek çok avukatımız bakanlığa da soruyorlar. Bununla ilgili de buradan bir açıklama yapmakta fayda var. Ara buluculuk sınavı ilanı muhtemelen bugün ya da yarın Adalet Bakanlığı sitesinden yayınlanacaktır. Kota uygulaması yapmayacağız. 70 ve üzerinde başarı elde eden herkes ara buluculu olma hakkını elde edecek. Şimdiden hazırlansınlar çünkü ara buluculuk sınavı öyle kolay bir sınav değil. Sınavı hazırlayanlar bile kazanamadı. Bu sınav öyle kolay bir sınav değil. Bütün herkesin bu sınava iyi çalışmasında fayda olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim dedi. Bakan Bozdağ, konuşmaların ardından açılışı yapılan Bartın Adalet Sarayı'nı gezdi. (DHA)

YORUMLAR
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Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, Bartın Adalet Sarayı'nın açılışında konuştu: (2) Bakan Bozdağ: 'Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz' Bakan Bozdağ: 'Kira alacakları, kat mülkiyeti ve komşuluk hukukundan doğan ihtilafları arabuluculuğun konusu haline getiriyoruz'
Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BAKAN BOZDAĞ KİRA VE KONUT İHTİLAFLARINA DA ARA BULUCULUK GETİRİYORUZ - Son Dakika

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