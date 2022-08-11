Bakanlıktaki kabulde, bağımlılıkla ve bağımlılık yapan maddelerle mücadelede yer alan annelerle görüşen Bakan Bozdağ, "Bağımlılık ve bağımlılık yapan maddelerle mücadele konusunda farkındalık ve bilinçlendirme oluşturma maksadıyla, bağımlılığı azaltmak için özveri ve fedakarlıkla gayret gösteren annelerimize tek tek teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Bozdağ, bağımlılıkla mücadelede yer alan anneleri kabul etti - Son Dakika

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