Adalet Bakanı Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

20.08.2022 15:00
Adalet Bakanı Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa'da katıldığı programın ardından Gaziantep'teki trafik kazası ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Bayrampaşa'da katıldığı programın ardından Gaziantep'teki trafik kazası ve gündeme ilişkin soruları cevapladı.

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Bayrampaşa, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu - Son Dakika
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