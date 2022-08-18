Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı - Son Dakika
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Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı

18.08.2022 12:24
Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı

Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni'nde konuşma yapan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, e-Devlet'teki bir yeniliği duyurarak, "Bundan böyle her Türk vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, arabasından, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların şartlar oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır" şeklinde konuştu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen "Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni"nde bir konuşma gerçekleştirdi. Adli sicil kayıtlarının hukuka uygun toplanmasının, korunmasının ve ilgili yerlere güven içinde iletilmesinin önemine dikkati çeken Bozdağ, bu alanda bugüne kadar çok sayıda çalışma yapıldığını belirtti.

Adli sicil sisteminin, adli istatistiklerin dünyaya örnek hale geldiğini ifade eden Bozdağ, yeni "Adli Sicil Bilgi Sistemi"nin hız ve kolaylık sağlayacağını dile getirdi. Bozdağ, önceki dönemlerde sabıka kaydı almak ve başka hizmetlerden faydalanmak için vatandaşların uzun süre kuyruklarda beklediğini hatırlattı. AK Parti iktidarlarında hizmet almak için kuyruğa girme döneminin sona erdirildiğinin altını çizen Bozdağ, kamu hizmetlerinin tamamına vatandaşların erişiminin kolaylaştırıldığını anlattı. Bakan Bozdağ, Adli Sicil Bilgi Sistemi ile büyük dönüşümün hayata geçirileceğini vurguladı.

"ANKARA'YA GELME DÖNEMİ KAPANDI"

Adli sicil kayıtlarının, sürelerin dolmasından ya da yasaların sunduğu imkanların kullanılmasıyla silindiğini anlatan Bozdağ, şöyle devam etti: "Hayata geçirdiğimiz yeni Adli Sicil Bilgi Sistemi'yle beraber ülkemizde insanlarımızın adli sicil kayıtlarını sildirmek için artık Ankara'ya gelme dönemi kapandı. Edirne'den Kars'a, Hakkari'den Sinop'a ülkenin dört bir yanından adli sicil kaydını sildirmek isteyen insanlarımız zamandan tasarruf ediyor, masraftan kurtuluyor.

"HER YERDEN ADLİ SİCİLİN SİLİNMESİNİ TALEP EDEBİLECEKSİNİZ"

Bundan böyle her Türk vatandaşı e-Devlet üzerinden usulüne uygun başvurduğu zaman evinden, iş yerinden, arabasından, nerede bulunursa bulunsun oradan Adli Sicil Bilgi Sistemi'ne erişme ve adli sicil kaydını öğrenme, alma ve oradaki kayıtların, şartlar oluştuğunda silinmesini talep etme hakkına sahip olacaktır. Dakikalar içerisinde kayıt sildirme başvurusu netice olarak dönecektir. SMS'le de kaydının silindiği kendisine bildirilecektir."

"BÜROKRASİ DEVRE DIŞI KALACAK"

Yeni uygulamayla bürokrasinin devre dışı olacağına işaret eden Bozdağ, hız ve güven içerisinde işlemlerin yapılacağını bildirdi. Adli sicil kayıtlarının belirli bir süre dolduktan sonra silinebildiğini aktaran Bozdağ, "Bugün devreye sokacağımız yeni uygulamada yasal sürelerin dolması üzerine vatandaşın talebi olmaksızın resen Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğümüz, adli sicil kayıtlarını silecektir." bilgisini paylaştı.

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Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu Kırıkkale'de bir otomobilde uyuşturucu bulundu Adalet Bakanı Bozdağ, 'Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni'nde konuştu: (2) Adalet Bakanı Bozdağ, 'Adli Sicil Bilgi Sistemi Tanıtım Töreni'nde konuştu: (2)
Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adli sicil kayıtlarını sildirmede yeni dönem! Adalet Bakanı Bekir Bozdağ anlattı - Son Dakika
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