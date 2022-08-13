Adalet Bakanı Bozdağ, Akdağmadeni'ndeki toplu açılış töreninde konuştu: (2)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Hedef, Türkiye'nin çıkarları denildiğinde dünyayı karşısına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı götürüp yerine AB, ABD, başka ülkeler ne derse 'Biz şimdiden emrine hazırız' diyen kukla iktidarlar getirmektir." dedi.

Bozdağ, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yapımı tamamlanan bazı yatırım ve hizmetlerin toplu açılış töreninde, 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin 21. kuruluş yıl dönümünün kutlanacağını hatırlattı.

Türkiye'nin, 21 yıllık AK Parti varlığında ve 20 yıllık AK Parti iktidarında yasakları kaldırdığını, tarihi reformlara imza attığını söyleyen Bakan Bozdağ, bu dönemde büyük başarılara imza atıldığını belirtti.

AK Parti'nin Türk milletine hep kazandırdığını kaydeden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Biz 20 yılda AK Parti iktidarları olarak cumhuriyet mitingleriyle, cumhurbaşkanı seçememekle, 17-25 Aralık operasyonlarıyla, Gezi kalkışmasıyla, darbe teşebbüsleriyle, ekonomik saldırılarla, hendek terörüyle karşılaştık. Irak'a, Suriye'ye operasyon yaptık, Libya'ya asker gönderdik. Nice badirenin içerisinden geçtik. Bütün bunlara rağmen dimdik ayakta olan bir Türkiye ekonomisi var. Eğer biz olmasak başkaları olsa, bu hadiseler yaşansa acaba Türkiye'nin ekonomisi nasıl olurdu? Sallandı, zaman zaman fırtına oldu, 2008 dünya finans krizi oldu, bir sürü saldırı oldu ama Türkiye gemisi her zaman sahil-i selamete erişmeyi başardı.

Şimdi bazı dalgalar var, gemide sarsıntılar var diye kimse endişeye kapılmasın. Kaptan işinin başında, tayfaları yanında. Millet dua ve destek veriyor. İnşallah bu gemi yeniden sahil-i selamete daha güçlü bir şekilde ulaşacaktır."

Bekir Bozdağ, 20 yıllık tecrübeyle bütün olumsuzlukları yenmeyi başaran AK Parti iktidarının küresel etkilerden, savaştan, pandemiden, başka nedenlerden kaynaklanan bu tür saldırıları da başarıyla atlatacak güçte olduğunu aktardı.

Sorunu yine AK Parti'nin çözeceğini ifade eden Bozdağ, "Ekonomideki sıkıntıyı kaldıracak yine AK Parti'dir. Çünkü bu kadro, dün yaptı, şimdi yapıyor, yarın da yapacaktır." dedi.

Türkiye'nin gücünün, siyasi istikrar, güçlü iktidar, iyi yönetim ve güven ortamından kaynakladığının altını çizen Bozdağ, bunların bulunmadığı bir ülkede hiçbir şeyin olmayacağını kaydetti.

"Eski Türkiye'yi yeni diye vadediyorlar"

Bekir Bozdağ, birlik, dirlik, siyasi istikrar ve güçlü iktidarın en büyük hazine olduğunu ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin şaha kalktığını dile getirdi.

Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Büyük başarılar nedeniyle Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanımız hedefte olduğu gibi Türkiye'nin siyasi iktidarı, siyasi istikrarı, güçlü iktidarı, iyi yönetimi de hedeftedir. Hedef, Türkiye'nin siyasi istikrarını ve siyasi istikrarını sağlayan, bunun anahtarı olan Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan'ı yıkmaktır. Hedef, Türkiye'nin güçlü iktidarıdır ve güçlü iktidarın başı olan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve kadrolarını iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, Türkiye'nin iyi yönetimini ve bu iyi yönetimi sağlayan lideri, sembol ismi Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, güçlü Türkiye'yi zayıf Türkiye'ye çevirecek kadroları iktidara getirmek, Türkiye'yi güçlü kılan Cumhur İttifakı'nı iktidardan uzaklaştırmaktır. Hedef, Türkiye'nin çıkarları denildiğinde dünyayı karşısına alan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı ve iktidarı götürüp, yerine AB, ABD, başka ülkeler ne derse 'Biz şimdiden emrine hazırız' diyen kukla iktidarlar getirmektir. Milletin gözünün içine bakan değil, Biden'ın, AB'nin ve liderlerinin gözünün içine bakan kukla liderler iktidara getirmektir. 2023 seçimleri bu bakımdan önemlidir. Kukla iktidarlara değil, AB'nin, ABD'nin gözüne bakan değil, Yozgatlının, Akdağmadenli'nin, aziz Türk milletinin gözüne bakıp oradan hiza ve istikamet alanlara sahip çıkın. Bu, Türkiye'ye, Türk milletine sahip çıkmaktır. Bu, evlatlarımızın geleceğine sahip çıkmaktır."

"Eski Türkiye'nin neresi güzelmiş?"

Muhalefeti eleştiren Bakan Bozdağ, muhalefetin yeni bir söz söylemediğini, eskiyi tekrarladığını ifade ederek, "Eski Türkiye'yi 'yeni' diye vadediyorlar. Eski Türkiye'nin neresi güzelmiş? Yeni söylediği bir şey yok. Bana hangi şeyi vadediyorsun? Yok. Bol keseden, 'şunu, bunu yapacağım' diye vaatler yapıyorlar." diye konuştu.

Yeni söz söyleyenin, umudu ayakta tutanın AK Parti ve Cumhur İttifakı olduğunu, muhalefetin geleceğe dair hiçbir şey dile getiremediğini anlatan Bozdağ, "Daha kimi cumhurbaşkanı adayı yapacakları, bunun ismini yedili masa daha tartışmaya açmaya cesaret gösteremedi. Bunlar, bir saat sonrasını konuşmaya korkan insanlar. Türkiye'nin 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl sonrasını hayal edip, projelendirip adım atabilirler mi? Yapamazlar. Onun için geleceği kuracak yine bu kadrodur." değerlendirmesini yaptı.

Bakan Bozdağ, konuşmasının ardından Kredi ve Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdu, İlçe Jandarma Komutanlığı binası, Kazım Karabekir Fen Lisesi, İlçe Sağlık Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğü hizmet binalarının açılış kurdelelerini kesti.

Programa, Yozgat Valisi Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer, AK Parti Akdağmadeni İlçe Başkanı Adem Darımla ve çok sayıda vatandaş katıldı.

(Bitti)