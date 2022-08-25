Bakan Bozdağ: İmam hatiplilere karşı çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum - Son Dakika
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Bakan Bozdağ: İmam hatiplilere karşı çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum

25.08.2022 12:30
Bakan Bozdağ: İmam hatiplilere karşı çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan bunu da ilericilik zanneden esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum" dedi.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, "İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan bunu da ilericilik zanneden esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum" dedi.

Bakan Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in sahneden imam hatiplilere yönelik sözlerine Twitter'daki hesabından tepki gösterdi. Bozdağ, "İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur" dedi.


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Kaynak: DHA

Bekir Bozdağ, Gülşen, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Bozdağ: İmam hatiplilere karşı çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum - Son Dakika

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