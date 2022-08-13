Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın konuşması
Dua edilmesi ve kurdele kesilmesi YOZGAT - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Akdağmadeni ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. (6)
Kaynak: AA
Bekir Bozdağ, Akdağmadeni, Güncel, Son Dakika
Son Dakika › Güncel › Bakan Bozdağ: 'Umudu ayakta tutan, 20 yıldır diri tutan Ak Parti ve Cumhur İttifakı'dır' - Son Dakika
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