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Bekir Bozdağ, Akdağmadeni, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Bozdağ: 'Umudu ayakta tutan, 20 yıldır diri tutan Ak Parti ve Cumhur İttifakı'dır' - Son Dakika

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