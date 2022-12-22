Adalet Bakanlığı, savcılıklara kadına şiddet ve çocuklara istismar genelgesi yolladı - Son Dakika
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Adalet Bakanlığı, savcılıklara kadına şiddet ve çocuklara istismar genelgesi yolladı

22.12.2022 10:30

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, kadına yönelik şiddet ile çocuklara yönelik özellikle cinsel istismar suçlarına ilişkin soruşturmaların titizlikle yürütülmesi ve bu konulardaki soruşturmaların Adalet Bakanlığı'na bildirilmesine yönelik genelge paylaştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ imzasıyla bütün başsavcılıklara genelge gönderildi. Genelgede kadın, çocuk, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların etkin bir şekilde yürütülmesinin önem arz ettiğine dikkat çekildi.

CUMHURİYET BAŞSAVCISININ TİTİZLİKLE BİLGİLENDİRİLMESİ İSTENDİ

Genelgede kadınlara yönelik gerçekleştirilen, çocuklara karşı işlenen, aile ve sosyal hayata doğrudan etki eden, özellikle mağdur ve şüphelilerin nitelikleri nedeniyle toplumda ayrıca hassasiyet oluşturan suçlara ilişkin soruşturmaların soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısı tarafından derhal Cumhuriyet başsavcısına bilgi verilmesi istendi. Genelgede Cumhuriyet başsavcısı tarafından söz konusu suçların soruşturma süreçlerinin titizlikle takip edilerek etkin soruşturma yapılmasına yönelik her türlü tedbirin alınması gerektiği de vurgulandı.

"DERHAL CEZA İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE GÖNDERİN"

Bozdağ imzalı genelgede Adalet Bakanlığı'nın görev alanına giren konularda uygulamayı takip etmek, gerekli araştırmaları yaparak çözüm önerileri geliştirmek ve mevzuat hazırlıkları yapmakla görevli olduğu hatırlatılarak "Adalet Bakanlığının, ülke genelini ilgilendiren olaylarda kamuoyunu bilgilendirebilmesi, ilgili bakanlıklar ile kurum ve kuruluşlarla gerekli koordinasyonu sağlayabilmesi amacıyla, söz konusu soruşturmalar hakkındaki bilgilerin Cumhuriyet başsavcısı tarafından derhal Ceza İşleri Genel Müdürlüğüne gönderilmesi" istendi.

BİLGİLENDİRME FAALİYETİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Genelgede kadına ve çocuklara yönelik suçlarla ilgili olarak soruşturma süreçlerine ilişkin olarak mahallinde basın sözcülüğü ve medya iletişim büroları vasıtasıyla gerekli bilgilendirme faaliyetlerinin de geciktirilmeksizin gerçekleştirilmesi gerektiğine dikkat çekildi.

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Adalet Bakanlığı, Bekir Bozdağ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanlığı, savcılıklara kadına şiddet ve çocuklara istismar genelgesi yolladı - Son Dakika


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