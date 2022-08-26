Adalet Bakanı Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü kutladı

26.08.2022 09:50
Adalet Bakanı Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü kutladı

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü yayımladığı mesajla kutladı.

Bakan Bozdağ, mesajında şunları kaydetti:

"Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümü kutlu olsun. Bu vesileyle Anadolu'yu aziz milletimize vatan kılan Sultan Alparslan ve bütün şehitlerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Milletimiz, vatanımız, bayrağımız ve devletimiz, kıyamete kadar var ve hür olsun inşallah."

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Malazgirt, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, Malazgirt Zaferi'nin 951'inci yıl dönümünü kutladı - Son Dakika

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