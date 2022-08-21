Adalet Bakanı Bozdağ: "Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adlî Tahkikat Başlatılmıştır" - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ: "Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adlî Tahkikat Başlatılmıştır"

21.08.2022 03:15
Adalet Bakanı Bozdağ: "Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adlî Tahkikat Başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adlî tahkikat başlatılmıştır” açıklamasını yaptı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazaya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Bekir Bozdağ, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ: 'Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adlî Tahkikat Başlatılmıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ: "Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adlî Tahkikat Başlatılmıştır" - Son Dakika
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