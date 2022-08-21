Adalet Bakanı Bozdağ: "Derik Cumhuriyet Başsavcılığı Tarafından Adlî Tahkikat Başlatılmıştır"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet,ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

Mardin'in Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazaya ilişkin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Mardin Derik İlçesinde meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Derik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatılmıştır."