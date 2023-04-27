Bekir Bozdağ'dan seçime ilişkin çok konuşulacak sözler: 14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatanlar olacak ya secde edecekler - Son Dakika
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Bekir Bozdağ'dan seçime ilişkin çok konuşulacak sözler: 14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatanlar olacak ya secde edecekler

27.04.2023 14:03

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, milletvekili adayı olduğu Şanlıurfa'da dikkat çeken sözler sarf etti. Bozdağ, "14 Mayıs akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim." ifadelerini kullandı.

Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Bozdağ, "Şanlıurfa Eşraf Buluşması"nda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin yaralarının sarılacağını ifade etti. Deprem bölgelerinde yeni kentler kurulacağını kaydeden Bozdağ, depreme dayanıklı konutların yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal tesislerin yapılacağını anlattı.

"YA ŞAMPANYA PATLATANLAR OLACAK YA SECDE EDİP HAMDEDECEKLER"

Seçimlerde ülkenin geleceğine karar verileceğinin altını çizen Adalet Bakanı Bozdağ, şunları kaydetti: " 14 Mayıs'ın akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. Ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak. Bu ikisinden birini oluşturmak bizim, aziz milletimizin elindedir. O gece kimi sevindireceğimize iyi karar verelim. Ya Kandil sevinecek ya Şanlıurfa'nın asil insanları sevinecek. Ya FETÖ sevinecek ya bu milletin temiz evlatları sevinecek. Ya ABD'nin başkanı orada keyif yapacak ya da Türk milletinin her bir hanesi 'Cevabı ABD'ye verdik, AB'ye verdik, Türkiye'nin seçimi Londra'da, Washington'da değil Şanlıurfa'da yapılır, iktidarı da başka ülkeler değil, Şanlıurfa'nın asil insanları tayin eder' diye onlara büyük bir Osmanlı tokadını yapıştıracaktır."

"AİLENİZİ KILIÇDAROĞLU'NA MI TAYYİP BEY'E Mİ EMANET EDERSİNİZ?"

"Siz olsanız bir yere giderken ailenizi Kılıçdaroğlu'na mı emanet edersiniz Tayyip Bey'e mi emanet edersiniz? Ailemizi emanet edemeyeceğimiz insanlara ülkemizi lütfen emanet etmeyelim." diyen Bozdağ, Türkiye'de iktidar değil, muhalefet sorunu bulunduğunu söyledi.

"YEDİSİ BİR ARAYA GELMİŞ, ÖRGÜTLER DESTEK VERİYOR"

Adalet Bakanı Bozdağ, "Bir araya gelmişler yedisi, terör örgütleri de destek veriyor. AB'si, ABD'si destek veriyor. Hala iktidara alternatif olma umudunu vermeyi başaramamış başarısız bir kadro orada. Öte yandan da 15 seçimi kazanmış, her daim milletten iktidar yetkisi almış bir kadro var. Kazanan ve kazanmaya devam ettiren bir kadro var. Öbür yanda da kaybeden bir kadro var." diye konuştu.

Kaynak: AA
YORUMLAR (15)
  • necmettin durmaz: milli ve gayri millilerin seçimi olacak Cevap Yaz 4 17 Yayından Kaldır
  • Murat Adıyaman: Her seçim oldugu gibi gene o keferelerin dersini verecegiz sayın bakan Cevap Yaz 5 29 Yayından Kaldır
  • ÇALLI: Hukuğun geldiği yer ortadadır . Ayrıca kendi seçmenleriniz içinde de içki içen var. Cevap Yaz 67 8 Yayından Kaldır
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Bekir Bozdağ, Şanlıurfa, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bekir Bozdağ'dan seçime ilişkin çok konuşulacak sözler: 14 Mayıs akşamı ya şampanya patlatanlar olacak ya secde edecekler - Son Dakika


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