Bakan Bozdağ, "Cezaevinde Öcalan'a görüşüldü" iddialarını yalanladı: Çok net, yalan - Son Dakika
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Bakan Bozdağ, "Cezaevinde Öcalan'a görüşüldü" iddialarını yalanladı: Çok net, yalan

29.04.2023 00:07

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında, "PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı" iddiaları üzerine açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, "Çok net söylüyorum, Mansur Bey de yalan söylüyor, bunu dile getiren başkaları da yalan söylüyor. Ayıptır, günahtır. Siyaseten kendileri istismar edecek konu bulamayınca 'orada görüşme yapıldı' diye konuşuyor. Yani böyle bir şey yok. Çok net, yalan, yalan, yalan." dedi.

HDP'nin cezaevinde tutuklu bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İmralı'ya heyet göndererek PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la görüştüğünü iddia etmişti. Demirtaş, "Erdoğan, İmralı'ya heyet gönderip ne istemiş olabilir sizce? İstediğini alamayınca yine hepimizi "terörle" iş birliği yapmakla suçlamaya başladı anlaşılan. Bu ikiyüzlülüğün takdirini size bırakıyorum." demişti.

İDDİALARA BAKAN BOZDAĞ'DAN YANIT

Demirtaş'ın iddialarına hükümet kanadından ilk yanıt geldi. Şanlıurfa'dan AK Parti milletvekili adayı olan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Haber Global canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Bozdağ'a, "PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşme yapıldığı" iddiaları hatırlatıldı.

"ELLERİNDE NE DELİL VARSA KOYSUNLAR ORTAYA"

Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da açıklama yaptığının belirtilmesi üzerine Bozdağ, şöyle konuştu: "Çok net söylüyorum, Mansur Bey de yalan söylüyor, bunu dile getiren başkaları da yalan söylüyor. Buradan çağrıda bulunuyorum, ellerinde ne delil varsa koysunlar ortaya. Cezaevleri yönetimi Adalet Bakanlığında. Böyle bir görüşme yoktur. 'Görüşme vardır' diyenler milletin gözünün içine baka baka yalan söylüyorlar. Ayıptır, günahtır. Siyaseten kendileri istismar edecek konu bulamayınca 'orada görüşme yapıldı' diye konuşuyor. Yani böyle bir şey yok. Çok net, yalan, yalan, yalan."

"İNSANLARIN SEÇİM SONUÇLARINI NASIL KUTLAYACAĞINA DAİR DEĞERLENDİRME"

"14 Mayıs akşamı Türkiye'de iki fotoğraftan biriyle karşılaşılır. ya şampanya patlatıp bunu sabaha kadar kutlayanlar olacak ya da temiz alnını şükür için secdeye koyup Rabb'ine hamdedenler olacak" açıklamasının tepki gördüğünün aktarılması üzerine Bozdağ, bunların istismar tepkileri olduğunu belirtti. Bozdağ, "Bizim söylediğimizde ne var? Seçim olduğu gün, akşam seçim sonuçlarını insanların nasıl kutlayacağına dair bir değerlendirme. Bu da benden kaynaklanmıyor, sosyal medyada bir sürü, kim nasıl kutlayacağına dair biliyorsunuz videolar var, haberler var." diye konuştu.

"SİYASETEN BUNU İSTİSMAR EDİYORLAR"

İngiliz The Guardian gazetesinin eski dış politikalar şefinin "14 Mayıs akşamı Erdoğan kaybederse Washington'dan Berlin'e kadar şampanyayla kutlama yapılacak" açıklamasında bulunduğuna dikkati çeken Bozdağ, şöyle devam etti: "Başkaları da açıklamalar yapıyor. Ben de bu açıklamalar, bu değerlendirmeler üzerine vatandaşlarımıza değerlendirmemi yapıyorum. O gün çıkan seçim sonuçlarını ülkemizde bazıları böyle kutlayacak, bazıları da böyle kutlayacaktır. Bunda anormal olan, yanlış olan ne var? Biz doğru bir tespiti yapmayacak mıyız? Yapmışız ama siyaseten onlar bunu istismar ediyorlar. 'Bak ayrıştırıyor, bak kutuplaştırıyor'. Çok net söylüyorum. Biz ayrıştırma, kutuplaştırma dili hiçbir yerde kullanmıyoruz, kullanmadık da. Birleştiren bir dil kullanıyoruz.

"KİMİN YAŞAM TARZINA MÜDAHALE EDİLMİŞ"

Türkiye'de cebir, şiddet ya da tehdit ya da hukuka aykırı başka bir davranışla yaşam tarzlarına herhangi bir müdahale yoktur. AK Parti 20 yıldır iktidarda. Bize aralıksız hep söylediler, 'Yaşam tarzına müdahale edecek, şöyle olacak, böyle olacak'. Biz, 20 yıldır hem Türkiye'nin kudretli bir iktidarıyız hem de yerel yönetimlerde iktidarız. Kimin yaşam tarzına müdahale edilmiş? Kime, hukuka aykırı bir müdahale söz konusu? Kimin giyimine, kuşamına, yemesine, içmesine, eğlenmesine karışılmış? Kimse bu noktada bir örnek gösteremez."

"AYRIŞTIRMA DEĞİL TESPİT"

Türk Ceza Kanunu'na, yaşam tarzına müdahaleyi suç sayan düzenlemeyi kendilerinin koyduğunu aktaran Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü: "Şimdi kalkıp yediği domuz etiyle övünen insanlar var bu ülkede. Ben bunu söylemeyecek miyim? Elbette söyleyeceğim. O gün nasıl kutlayacağını anlatan insanlar var. Ben bunu seçmenlerimizin dikkatine sunmayacak mıyım? Ben bunu sunacağım. Bu ayrıştırma değil, bu bir tespittir. Bu, ülkede olan durumu, milletin takdirine sunmaktır. Bunun değerlendirmesini vatandaşımız yapacaktır. Benim yaptığımda bir yanlış yok. Yanlış, benim bu yaptığımı çarpıtarak, 'şunlar kazanacak, bunlar kazanacak' demiyorum. Bu seçim sonucunu birileri böyle kutlayacak, birileri böyle kutlayacak. Bunda yanlış olan ne var? Yalan olan ne var? Doğru bir tespit yaptık diye suçlanmak gerçekten kabul edilebilir bir yaklaşım değildir."

"BUNDAN NİYE RAHATSIZ OLUYORSUNUZ?"

"Ayrıştırıcı dil kullanıyorlar" denildiğine değinen Bozdağ, "Bizi suçlayarak kendi tabanını bir yandan konsolide ederken insanların bize yönelişini engellemek istiyorlar. Esas istismarı, bizim yaptığımız doğru tespiti yapanlar yapıyor. Zaten onlar kendileri de nasıl kutlayacaklarını söylüyorlar. Ben sizin söylediğinizi biraz yüksek sesle tekrar etmiş oldum. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz?" ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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