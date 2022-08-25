Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

25.08.2022 12:00
Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in, imam hatip mensuplarına yönelik sözlerini kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in, imam hatip mensuplarına yönelik sözlerini kınadı.

Bozdağ, şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"İmam hatip liselerine ve imam hatiplilere karşı iftira, kin, nefret ve ayrımcılık yapan, bunu da ilericilik zanneden, esasında ilkellikten başka hiçbir anlam taşımayan bu çağ dışı zihniyeti şiddetle kınıyorum. Sanatçı kisvesi adı altında kin, nefret ve ayrımcılık dili kullanarak halkın bir kesimini diğer kesimine karşı tahrik etmek, sanata ve sanatçılara da yapılmış saygısızlıktır. Hiç kimsenin halkımız arasında kin, nefret, düşmanlık ve ayrımcılık yapma hakkı ve hürriyeti yoktur."

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Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Gülşen, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan şarkıcı Gülşen'in imam hatip mensuplarına yönelik ifadelerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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