Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

Şehidin babası Mustafa Dündar , ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

Bozdağ, ziyarette şehidin babası Mustafa ve annesi Sultan Dündar ile bir süre sohbet etti.

Kaynak: AA

Bekir Bozdağ, Yozgat, Güncel, Son Dakika

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