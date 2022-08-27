Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

27.08.2022 21:10
Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, şehit Topçu Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in Yozgat'ın Sorgun ilçesinde yaşayan ailesini ziyaret etti.

Aydıncık ilçesindeki toplu açılış töreninin ardından Bozdağ, 16 Ağustos'ta Şanlıurfa sınırında teröristlerce yapılan havan tacizi sonucunda yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Özdemir'in, Sorgun ilçesinde yaşayan ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Ziyarette AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Kur'an-ı Kerim okudu, şehit için dua edildi.

Şehidin babası Ali ve annesi Ferdane Özdemir ile yakınlarına başsağlığı dileyen ve bir süre sohbet eden Bozdağ, "Şehidimizin yakınları onların bize emanetidir. Devletimize, milletimize evladınızı şehit verdiniz ama 85 milyon evladınız var, devletimiz var. Şehitlerimizin yakınları bizim başımızın tacıdır. Allah sizlerin yokluğunu vermesin." dedi.

Şehidin babası Ali Özdemir de ziyaretlerinden dolayı Bozdağ ve beraberindekilere teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Gazi Özdemir, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit ailesini ziyaret etti - Son Dakika
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