Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bartın İl Başkanlığını ziyaret etti: (2)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Denizde doğal gaz buluyoruz milyarlarca metreküp sevinemiyor adamlar." dedi.

Bozdağ, AK Parti İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, iktidarları döneminde Türkiye'nin büyük bir değişim yaşadığını söyledi. Hızlı tren ağlarıyla Türkiye'yi bağladıklarını ifade eden Bozdağ, geçilmez dağları tünellerle geçtiklerini, 81 ili üniversitelerle bilim ocakları haline getirdiklerini belirtti.

Savunma sanayisinde ve diğer alanlarda büyük değişimlerin hayata geçirildiğini dile getiren Bakan Bozdağ, 22,5 milyar dolarlık borcun ödenerek, IMF'ye "Güle güle" denildiğini vurguladı. "IMF'nin kayyumları vardı. Başbakandan daha çok haberlerde adı geçerdi. Şimdi IMF'nin kayyumlarını duyan var mı? Yok. Neden? Biz onlara yol verdik, gitti." diyen Bozdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ihracatı 2002'de 35 milyar dolardı, şu anda 250 milyar doların üzerine çıktı. Tayyip Erdoğan'a, Sayın Cumhurbaşkanı'mıza düşmanlık eden uluslararası çevreler var. Niye düşmanlık ediyorlar? Avrupa, ABD, güçlü ülkeler Türkiye'yi, Tayyip Bey'i niye sevsin? Pazarda 35 milyar dolar payı vardı Türkiye'nin, şimdi 220 milyar dolar onların cebine giden para Tayyip Beyin ve ekiplerinin doğru yönetimi sayesinde onların değil, Türkiye'nin cebine giriyor. Savunma sanayisinde ABD'ye, Avrupa'ya muhtaç Türkiye şimdi yılda 3 milyar doların üzerinde ihracat yapıyor ve bu alanda öncü ve önder ülkelerden biri haline geliyor. Onun için bu seçime bakarsanız Türkiye'yi ayakları üzerine kaldıran, bütün saldırılara rağmen ekonomisini dimdik tutan, pek çok alanda altyapı ve üstyapıyı dünyanın en ileri ülkeleriyle aynı seviyeye ulaştıran bir kadroyu Türkiye'nin başında görmek istemiyorlar. Milletin menfaati söz konusu olduğu zaman değil ABD'yi, AB'yi bir dünyayı karşısına almaktan çekinmeyen yerli ve milli siyasetin, yerli ve milli duruşun Türkiye'yi yönetmesini hazmediyorlar, kukla yönetimler istiyorlar."

"Netice alamayacaklar"

Bakan Bozdağ, 2023 seçimlerinin sadece Türkiye'nin içindeki siyasi partilerin rekabeti olarak görülmesinin hata olacağını vurgulayarak "Biden de bu işin içinde, açıkladı, 'Erdoğan'ı nasıl düşüreceğiz' diye. Başkaları da bu işin içinde, bir dünya bu işin içinde. Kim bu işin içinde olursa olsun, içeriden ve dışarıdan hiçbir fayda görmeyecektir. 20 yıl içerisinde 15 seçimde yine iş birliği yaptılar, dayanışma içinde oldular netice aldılar mı, alamadılar. Bundan sonra da netice alamayacaklardır." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin değiştiğini, geliştiğini herkesin gördüğünü kaydeden Bakan Bozdağ, son 20 yılda refahın arttığını belirtti.

Bakan Bozdağ, Kovid-19 süreci, tedarik zincirinin zayıflaması, enerji fiyatlarındaki artışlar ve Rusya- Ukrayna Savaşı'nın dünyanın bütün ekonomilerinin etkilediğini, Türkiye'nin de bundan etkilendiğini dile getirdi.

Türkiye'nin enerji fiyatlarını sübvanse ettiğini anlatan Bozdağ, ekonomideki sıkıntıların hükümetin yanlış, kararları ve politikaları yüzünden değil, dünyada yaşanan ortak sorunların yansımasından kaynakladığını söyledi.

"Dün yaptık, şimdi de yaparız, yarın da yapacağız"

Geçmişte de Türkiye'nin benzer olaylardan güvenle çıkarıldığına işaret eden Bozdağ, şöyle devam etti:

"Türkiye gemisi yolda, denizde rüzgar, gemi de rüzgardan etkileniyor ama geminin kaptanı işin başında, tayfaları yanında. Bu Türkiye gemisinde halk sağ salim, işinde, gücünde. Daha önce defalarca kasırgaları, rüzgarları, fırtınaları yara yara Türkiye gemisini sahil-i selamete götüren Kaptan-ı Derya Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'nin kaptanı bu sefer de bu gemiyi sahil-i selamete ulaştıracaktır. Biz laf demiyoruz, yaptıklarımızı referans göstererek diyoruz, dün yaptık, şimdi de yaparız, yarın da yapacağız."

Bekir Bozdağ, ekonomide sarsıntılar olsun da iktidar gitsin diye ümit bağlayanların olduğunu ifade ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İktidar umutlarını Türkiye'nin felaketine bağlayan ilkel zihniyette insanlar var. Ekonomi çökse, büyük büyük yangınlar çıksa, depremler olsa, hatta savaşlar çıkıp da Türkiye yenilse de bu iktidardan kurtulsak diyen ilkel zihniyete sahip insanlar var. Bir siyasi kadro düşünün, geleceğini ülkesinin felaketinde görüyor, iktidar umudunu ülkesine gelecek kötülüklerin çoğalmasında görüyor. Etrafınıza bakın bu tipleri görürsünüz. Bir yangın çıktığında bir yandan 'hükümet nerede' diye bağırırken, öte yandan keşke biraz daha büyüse de haddini millet bildirse diye başka başka rüyalar gören insanlar da var. Geleceği milletin ve devletin, hepsinin ortak yararında görenlere sahip çıkın. Kendi geleceklerini, iktidarlarını bu milletin felaketine, bu ülkenin istikrarsızlığına, bu ülkenin başına gelecek olumuz şeylere bağlayan zavallılara bu ülkeyi asla emanet etmeyin. Türkiye'nin başarılarına sevinemeyen bir muhalefetle karşı karşıyayız. Denizde doğal gaz buluyoruz milyarlarca metreküp sevinemiyor adamlar. Dört tane dünyanın en ileri standartlarına sahip arama-tarama gemilerini denizlerimize salmışız, Mavi Vatan'da milletin hakkını, hukukunu koruyoruz, adamlar sevinemiyor, takdir etmiyorlar."

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda iki ülkenin de Türkiye'nin hakemliğini kabul ettiğini ancak muhalefetin buna sevinemediğini vurgulayan Bozdağ, tahıl koridoru konusunda da dünyanın takdirine rağmen muhalefetin bunu alkışlayamadığını anlattı. Bakan Bozdağ, "Bir ülke düşünün, o ülkenin yönetimine talip olanlar ve onların peşinden giden kimi ideolojik insanlar, ülkelerinin başarısına, kuvvetine, kudretine, ülkelerinin iyi yönde gelişmesine sevinemiyorlar. Biz ne ara böyle insanlardan oluştuk, anlamıyorum." diye konuştu.

Muhalefeti eleştiren Bozdağ, "Bunlar Türkiye'nin Suriye'ye, terör koridorunu önlemek için asker göndermesine karşı çıktılar, biz bunlara uysaydık şimdi Türkiye'de bir terör devleti kurulmuştu. Türkiye oradan da tehdit altına girecekti. Biz dinlemedik, devam ettik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi şaha kaldırdığını vurgulayan Bozdağ, şaha kalkan Türkiye'nin durdurulmak istendiğini sözlerine ekledi.

Adalet Bakanı Bozdağ, konuşmasının ardından bir süre AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı ile görüştü.

(Bitti)