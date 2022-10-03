Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti: (2) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti: (2)

03.10.2022 19:00
Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti: (2)

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye'ye Biden'ın ya da AB'nin uyguladığı stratejiler sökmez. Çünkü bu millet, kendi taktiğini ve kendi stratejisini her daim kendi yapar, kendi uygular.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye'ye Biden'ın ya da AB'nin uyguladığı stratejiler sökmez. Çünkü bu millet, kendi taktiğini ve kendi stratejisini her daim kendi yapar, kendi uygular." dedi.

Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı konuşmada, AK Parti'nin yeni dönemde de güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

AK Parti kurulduğunda "Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak" dediklerini aktaran Bozdağ, güçlü bir Türkiye için gece gündüz demeden çalıştıklarını belirtti.

Her alanda büyük reformlara imza attıklarının altını çizen Bozdağ, Türkiye'nin önünü açacak adımların atıldığını ifade etti.

Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"2023'le başlayan yüzyıl, yeni bir Türkiye yüzyılı olacak ve Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını Türkiye yüzyılı inancı ve anlayışıyla hep birlikte inşa edeceğiz. Türkiye'nin istikameti doğrudur, yolu doğrudur. Enerjisi doğru istikamette sarf edilmektedir. Türkiye'nin istikametini değiştirmek isteyenler her seçim döneminde farklı kombinasyonlarla ortaya çıkabiliyorlar ama bu milletin istikametini profesyoneller değil, millet tayin eder. Aziz Türk milleti, Türkiye'nin istikametini dün olduğu gibi bugün de yarın da takdir edecek yegane güçtür. Bunun altını özellikle çizmek isterim. Türkiye'nin istikameti, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılını dünyada Türkiye yüzyılı yapma yönündedir. Bunu, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Cumhur İttifakı ve AK kadrolar yapacaktır. Bizler gayret ve çabayla yolumuza devam edeceğiz. Türkiye'nin gidişini durdurmak isteyenler, kalkınmasını durdurmak isteyenler, esasında Türkiye'yi durdurmak isteyenler Cumhurbaşkanımızı durdurmak isteyenlerdir. Çünkü Türkiye'nin, bu büyük yürüyüşünü durdurmanın yolunun Cumhurbaşkanımızı durdurmaktan geçtiğini bütün uluslararası güçler çok iyi biliyor."

Uluslararası güçlerin ve bazı çevrelerin, istedikleri istikamete sevk etmek için Türkiye'yi durdurmak istediğini vurgulayan Bakan Bozdağ, ABD Başkanı Joe Biden'ın "Dostlarımızla yeni bir strateji uygulayacağız" dediğini aktardı.

"Milletimiz hesapları yeniden yapacak"

Bakan Bozdağ, "Türkiye'ye Biden'ın ya da AB'nin uyguladığı stratejiler sökmez. Çünkü bu millet, kendi taktiğini ve kendi stratejisini her daim kendi yapar, kendi uygular. Dışarıdakilere umut bağlayanlar, başkalarının hesabına göre hesap tutanlar dün olduğu gibi bugün de aldanacaklardır. 2023 sandığında milletimiz bütün hesapları yeniden yapacak, gerektiğinde toplayarak, gerektiğinde çarparak, gerektiğinde bölerek Türkiye'nin yeni istikametini daha güçlü bir şekilde tayin edecektir." diye konuştu.

Koalisyon hükümetleri döneminde yaşananları anlatan Bakan Bozdağ, 1991'den AK Parti iktidara gelene kadar 9 koalisyon hükümetinin kurulduğunu, bu dönemde ekonomik krizlerin ve 28 Şubat sürecinin yaşandığını aktardı. Bekir Bozdağ, "Türkiye koalisyonlarla yönetildiği o yıllarda ne kazandı? Kocaman bir sıfır." dedi.

AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ile de görüşen Bakan Bozdağ'a, AK Parti Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Emine Yavuz Gözgeç, Zafer Işık, Refik Özen, Osman Mesten eşlik etti.

(Bitti)

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Kaynak: AA

AK Parti, Türkiye, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti: (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ, AK Parti Bursa İl Başkanlığını ziyaret etti: (2) - Son Dakika
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