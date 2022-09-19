Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

19.09.2022 21:22
Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski albay ve CHP Milletvekili...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri Mustafa Elitaş, Ahmet Aydın ile eski milletvekilleri Yahya Doğan, Mehmet Ceylan, Abdurrahman Müfit Yetkin, bir televizyon programında kullandığı ifadeler nedeniyle eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ ile eski albay ve CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında açılan davalardaki şikayetlerini geri çekti.

Bakan Bozdağ ile Elitaş, Aydın, Doğan, Ceylan ve Yetkin, avukatları Hüseyin Aydın aracılığıyla Başbuğ'un, "hakaret" suçundan yargılandığı Ankara 75. Asliye Ceza Mahkemesi'ne ve Çiçek'in "iftira" suçundan yargılandığı Ankara 73. Asliye Ceza Mahkemesi'ne dilekçe gönderdi.

Her iki dilekçede de Başbuğ ve Çiçek'in savcılık ve mahkeme huzurundaki ifade işlemlerinde, dava konusu ithamların muhatabının Bozdağ ve diğer müştekiler olmadığını belirttikleri, bu sebeple şikayetten vazgeçme kararı alındığı ifade edildi.

Başbuğ ve Çiçek hakkındaki davaların görülmesine, belirtilen mahkemelerde devam ediliyor.

Davaların geçmişi

Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 2020'de katıldığı bir televizyon programında, 2009'daki bir kanun değişikliğinin, FETÖ'nün direktifiyle hazırlandığını ileri sürmüş, Çiçek de bazı iddialarda bulunmuştu.

Bunun üzerine Bozdağ ile 5 AK Partili Milletvekili adına Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuş, Başbuğ ve Çiçek hakkında dava açılmıştı.

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Kaynak: AA

Alparslan Türkeş, AK Parti, Aydın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ ve AK Parti milletvekilleri, Başbuğ ve Çiçek hakkındaki şikayetlerinden vazgeçti - Son Dakika
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