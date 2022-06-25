Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Bozdağ, amcası vefat eden Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a başsağlığı diledi (2) - Son Dakika

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