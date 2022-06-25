Adalet Bakanı Bozdağ, amcası vefat eden Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a başsağlığı diledi (2) - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, amcası vefat eden Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a başsağlığı diledi (2)

25.06.2022 11:40

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a amcası Aslan Sayan'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'a amcası Aslan Sayan'ın vefatı dolayısıyla taziye ziyaretinde bulundu.

Bozdağ, AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılmak ve bazı temaslarda bulunmak üzere Ağrı'ya geldi.

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın dün hayatını kaybeden amcası Aslan Sayan'ın ailesine başsağlığı dilemek için Tutak ilçesine bağlı Yukarıkargalık köyüne geçen Bozdağ, Savcı Sayan'a ve Aslan Sayan'ın ailesine taziye dileklerini iletti. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, taziyeevinde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

Bakan Bozdağ'a Ağrı Valisi Osman Varol, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, Adalet Bakan Yardımcıları Hasan Yılmaz ile Akın Gürlek, AK Parti Ağrı İl Başkanı Halil Özyolcu da eşlik etti.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, amcası vefat eden Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a başsağlığı diledi (2) - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ, amcası vefat eden Ağrı Belediye Başkanı Sayan'a başsağlığı diledi (2) - Son Dakika
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