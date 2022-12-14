İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor - Son Dakika
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İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor

14.12.2022 21:26
İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaretten 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasının ardından verilen mahkumiyet kararına karşı istinaf ve temyiz yolunun açık olduğunu belirten Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yargılama süreci devam etmektedir" ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AA muhabirinin, Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin İmamoğlu hakkında verdiği mahkumiyet kararına ilişkin sorularını yanıtladı.

"HİÇKİMSE MAHKEMELERE EMİR VE TALİMAT VEREMEZ"

Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğunu vurgulayan Bozdağ, "Yargı yetkisi, Türk milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemeler tarafından kullanılır. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz." diye konuştu.

"KESİNLEŞMİŞ BİR KARAR DEĞİLDİR"

Hakimlerin görevlerinde bağımsız olduğunu, Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun, kanaatlerine göre hüküm verdiklerini belirten Bozdağ, "İstanbul Anadolu 7. Asliye Ceza Mahkemesinin verdiği karar kesinleşmiş, nihai bir karar değildir. Bu karara karşı istinaf ve temyiz yolu açıktır. İlk derece mahkemelerinin verdiği kararlar, hukukumuzun öngördüğü yargı mercii tarafından da denetlenmektedir. Bu karar da istinaf ve Yargıtay denetimine açıktır. Yargılama süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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Ekrem İmamoğlu, Bekir Bozdağ, İstanbul, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu'na verilen cezaya Adalet Bakanı Bozdağ'dan ilk yorum: Yargılama süreci devam ediyor - Son Dakika

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