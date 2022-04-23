Adalet Bakanı Bozdağ'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

23.04.2022 09:17
Adalet Bakanı Bozdağ'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "102 yıllık tarihinde zaman zaman darbelerle kapatılan ve son olarak da hain FETÖ'cü darbeciler tarafından alçakça bombaların hedefi olan yüce Meclisimize, TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerimiz ve aziz milletimiz tanklara, savaş uçaklarına ve...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "102 yıllık tarihinde zaman zaman darbelerle kapatılan ve son olarak da hain FETÖ'cü darbeciler tarafından alçakça bombaların hedefi olan yüce Meclisimize, TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerimiz ve aziz milletimiz tanklara, savaş uçaklarına ve bombalara meydan okuyarak sahip çıkmıştır, ilelebet sahip çıkmaya da devam edecektir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, milli iradenin tecelligahı, Kurtuluş Savaşı'nı sevk ve idare eden, kuruluşun mimarı, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 102'nci açılış yıl dönümünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlamanın sevinci içerisinde bulunulduğunu belirtti.

23 Nisan 1920'de Büyük Millet Meclisinin açılışı ile kahraman ecdadın, ülkenin egemenlik haklarını korumak, milletin istiklalini ve istikbalini yeniden tesis etmek için canı pahasına giriştiği mücadelenin zaferle sonuçlandığını vurgulayan Bozdağ, Cumhuriyetin ilanıyla "Büyük Türkiye" hedefinin yepyeni bir yola evrildiğini bildirdi.

Bakan Bozdağ, TBMM'nin varlığının, milli iradenin hakimiyetini ve milletin bekasını ifade ettiğine dikkati çekti.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin, Türkiye'nin muasır medeniyetlerle bütünleşmesi, modern hukuk sistemi, gelişmiş demokrasi ve güçlü adalet sistemine sahip olunmasının teminatı bir kurum ve göz bebeği olduğunu aktaran Bozdağ, şunları kaydetti:

"102 yıllık tarihinde zaman zaman darbelerle kapatılan ve son olarak da hain FETÖ'cü darbeciler tarafından alçakça bombaların hedefi olan yüce Meclisimize, TBMM çatısı altında görev yapan milletvekillerimiz ve aziz milletimiz tanklara, savaş uçaklarına ve bombalara meydan okuyarak sahip çıkmıştır, ilelebet sahip çıkmaya da devam edecektir. 102 yıl önce yüce Meclisimizin çizdiği yol, 99 yıl önce Cumhuriyet idaremizin gösterdiği hedef, bugün de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yol göstericiliğinde muasır medeniyet hedeflerine emin adımlarla yürümektedir.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk açılış günündeki ilham, demokrasimizi ve hukukun üstünlüğünü daha da güçlendirme yolunda bugünkü azmimizin de ilhamıdır. TBMM'nin kuruluşunun 102'nci yıl dönümünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurucusu ve ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında kuruluşundan bugüne kadar görev yaparak ebediyete irtihal eden tüm milletvekillerini, tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve dua ile yad ediyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 102'nci kuruluş yılını tebrik ediyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum."

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Gazi Meclis 102 yaşında! Devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ata'nın huzurunda Gazi Meclis 102 yaşında! Devlet erkanı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için Ata'nın huzurunda 23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı 23 Nisan törenleri, TBMM Atatürk Anıtı'na çelenk konmasıyla başladı

Fetullahçı Terör Örgütü, Adalet Bakanı, 23 Nisan, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan 23 Nisan mesajı Açıklaması - Son Dakika
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