Adalet Bakanı Bozdağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

24.04.2022 18:08
Adalet Bakanı Bozdağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı kınadı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 1915 olaylarına ilişkin sözleri nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ı kınadı.

Bozdağ, Twitter hesabından, tarihin sadece tarih bilimi ve tarihçiler ile diğer ilgili bilimlerin ve bilim insanlarının konusu olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları hakkındaki iftirayı tekrarlamak yerine tarihi, arşivlerin şahitliğine ve bilim insanlarına bırakması gerektiğini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Tarihi hakikatler, siyasi kararlarla siyasilerin, ülke yöneticilerinin veya ülkelerin açıklamalarıyla ya da ülkelerin Meclislerinin kararlarıyla değişmeyeceği ve değiştirilemeyeceği gibi mahkeme kararlarıyla da değişmez ve değiştirilemez.

1915 olayları hakkında milletimize, ecdadımıza, tarihimize ve devletimize yapılan iftiraları tekrarlayan ABD Başkanı Joe Biden'ı kınıyorum. Türk milletinin eli temizdir, vicdanı temizdir, tarihi temizdir. Hiçbir iftira, bu tarihi hakikati değiştiremez."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan ABD Başkanı Biden'ın 1915 olaylarına ilişkin sözlerine tepki Açıklaması - Son Dakika
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