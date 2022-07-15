BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR - Son Dakika
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BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

15.07.2022 15:41
BAKAN BOZDAĞ: ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTIR

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarının kırılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

ADALET Bakanı Bekir Bozdağ, Hasköy Yahudi Mezarlığı'nda mezar taşlarının kırılmasıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını açıkladı.

Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun,dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL VALİLİĞİ: 81 MEZAR TAŞI TAHRİP EDİLDİİstanbul Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise "Beyoğlu ilçemiz Fetihtepe Mahallesinde bulunan Hasköy Kamanda Musevi Cemiyeti mezarlığında 13 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen tahribatın araştırılmasına ilişkin yapılan çalışmalarda; Mezarlıkta 81 adet mezar taşının tahrip edildiği, güvenlik kamera görüntülerini, incelenmesi neticesinde olayın mezarlık çevresinde ikamet eden Y.Y, Y.B.G,  K.G., H.S.Ç. ve H.R.E. isimli 11-13 yaşlarındaki çocuklar tarafından gerçekleştirildiği belirlenmiştir. Adı geçen şüpheliler yakalanmış olup, konuyla ilgili başlatılan tahkikat devam etmektedir. Musevi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

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