Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

01.05.2022 15:22
Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Türkiye, gözyaşı ve acıların son bulması için kararlı ve cesur duruşunu sürdürmekte, sessiz yığınların sesi, haksızlığa uğrayanların umudu olmaya devam etmektedir.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, " Türkiye, gözyaşı ve acıların son bulması için kararlı ve cesur duruşunu sürdürmekte, sessiz yığınların sesi, haksızlığa uğrayanların umudu olmaya devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, rahmet, bereket, ibadet ve bağışlanma ayı olan Ramazan-ı Şerif'i geride bıraktıklarını belirtti.

Bayrama kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Bozdağ, "Ramazan'ın bizlere kazandırdığı kardeşlik, sabır, dayanışma ve paylaşma hasletlerini her zaman hayatımızda devam ettirmeyi, bu ayın bereketinin, rahmetinin her zaman bizleri diri tutmasını niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Bugün bütün dünyada ve özellikle Müslüman coğrafyalarda yaşanan acı ve zulümler, bayram günlerini huzurla, neşeyle, coşkuyla geçirmemize maalesef gölge düşürmektedir. Bir yandan bitmek bilmeyen savaşların sebep olduğu acı, kan, gözyaşı, masum insanlar ve çocuklar başta olmak üzere ölümler, diğer yandan artan İslamofobi, ayrımcılık ve ötekileştirme politikaları, birliğin, beraberliğin, paylaşmanın en güzel ve coşkuyla yaşandığı bayram günlerini buruk bir şekilde geçirmemize neden olmaktadır.

Türkiye, gözyaşı ve acıların son bulması için kararlı ve cesur duruşunu sürdürmekte, sessiz yığınların sesi, haksızlığa uğrayanların umudu olmaya devam etmektedir. Ramazan Bayramımızın ülkemize, İslam alemine ve insanlığa barış, huzur ve kardeşlik getirmesini Cenabıhak'tan niyaz ediyor, adli teşkilatımızın, yargı camiamızın ve aziz milletimizin Ramazan Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan Ramazan Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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