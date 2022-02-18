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Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu

18.02.2022 14:52

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'e başsağlığı diledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Giresun'da öldürülen 16 yaşındaki Sıla Şentürk'ün babası Bekir Şentürk'e başsağlığı diledi.

Bozdağ, baba Şentürk'ü telefonla arayarak taziye dileklerini iletti.

Bakan Bozdağ, "Olaydan derin üzüntü duydum, yüreğim parçalandı. Olayın yakın takipçisiyim. Failin hak ettiği cezayı alması için yargı gereğini yapacaktır. Başka Sılalar olmasın diye hükümet olarak üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Sıla kızımıza Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu
Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu

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Bekir Şentürk, Adalet Bakanı, Sıla Şentürk, Sıla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Bozdağ'dan, Sıla Şentürk'ün ailesine başsağlığı telefonu - Son Dakika
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