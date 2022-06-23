Adalet Bakanı Bozdağ, Pınar Gültekin'in katiline yapılan tahrik indirimi hakkında konuştu: Benim de vicdanım sızladı
23.06.2022 14:15
Muğla'da vahşice öldürülen Pınar Gültekin'in katili, yapılan haksız tahrik indirimi ile 23 yıl hapis cezası almıştı. Türkiye'yi ayağa kaldıran karar hakkında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Elbette insan olarak benim de eminim ki pek çok kimsenin de vicdanı sızlamıştır. Haksız tahrik konusunun tartışmaya açılmasında fayda görüyorum, canavarca hisle öldürme suçunda uygulanmalı mı uygulanmamalı mı sorusunu kamuoyunun dikkatine sunuyorum." dedi.
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23.06.2022 14:18:32. #1.11#
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