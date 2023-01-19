Adalet Bakanı Bozdağ, soruları yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Bozdağ, soruları yanıtladı Açıklaması

19.01.2023 12:58
Adalet Bakanı Bozdağ, soruları yanıtladı Açıklaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 2023 seçiminde Cumhur İttifakı'nın, aziz milletimizin orta adayıdır.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 2023 seçiminde Cumhur İttifakı'nın, aziz milletimizin orta adayıdır. Adaylığı anayasal hakkıdır. Hiçbir hukuki engel söz konusu değildir. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." dedi.

Bozdağ, Ankara 2 No'lu Barosu tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Güçlü, Etkin ve Saygın Savunma İçin Avukatlık Kanunu Çalıştayı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı ve milletin ortak adayı olduğunu söyleyen Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının anayasal hakkı olduğunu, adaylığın önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk cumhurbaşkanı olarak 2018'de seçildiğini ifade eden Bozdağ, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şu anda yapılacak seçim ikinci seçimdir. Cumhurbaşkanı'mız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci cumhurbaşkanı olarak adaydır ve ikinci adaylığıdır. Herhangi bir anayasal engel yoktur. Kaldı ki bunun yorumunu yapanlar, yürürlük maddesine baktığında, Anayasa'nın 75, 77 ve cumhurbaşkanı seçimine ilişkin 101. maddesinin, çok net bir şekilde 2018'de yapılan Cumhurbaşkanı ve Parlamento seçimiyle yürürlüğe girdiğini ifade ediyor. Dolayısıyla 101. maddenin ilk uygulaması, Anayasa'ya göre de 2018'de oldu, ikinci uygulaması 2023'te olacaktır. Yani hukuk bunu söylüyor. Ama kendilerine göre hukuk oluşturmaya çalışanlar iddia ediyor. Bizimki iddia değil, hukukun söylediği ifadedir."

Erdoğan'ın adaylığında hiçbir sıkıntı bulunmadığını belirten Bozdağ, "Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı anayasal hakkıdır, önünde hiçbir engel yoktur. Hukuk uydurma yerine herkes seçime çalışsın, meydanda rekabetimizi yapalım." diye konuştu.

Kaynak: AA
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