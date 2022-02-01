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Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti - Son Dakika

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

01.02.2022 16:35

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden af talebi kabul edilen Abdulhamit Gül'den boşalan Adalet Bakanlığına Bekir Bozdağ'ın atanmasına ilişkin tezkereyi okuttu.

Bilgiç, daha sonra ant içmesi için Bozdağ'ı kürsüye davet etti. Bekir Bozdağ, kürsüye çıkarak yemin etti.

Bozdağ'ın yemin etmesinin ardından AK Parti'nin Meclis'teki sandalye sayısı 285'e düştü.

Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti
Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti

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Adalet Bakanı, Bekir Bozdağ, Adalet, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Bozdağ, TBMM Genel Kurulunda yemin etti - Son Dakika


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