Bozdağ: "Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir" - Son Dakika
Üye Girişi

Bozdağ: "Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir"

11.06.2022 12:47

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Çocuk Görüşme Merkezi açılış törenine katıldı. (3)

"Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir"

Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir
Bozdağ: Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir

YORUMLAR
500
Bozdağ: 'İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık' Bozdağ: 'İnsan gözüyle çocuğa bakmayan, çocuğu 'teslime konu eşya' olarak nitelendiren bir ayıbı hukukumuzdan çıkardık' Bozdağ: 'Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik' Bozdağ: 'Attığımız tarihi adımlar, yaptığımız büyük reformlarla çocuk konusunu Anayasamızın öncelikli gündemi haline getirdik'
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bozdağ: 'Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:04 Futbolcu Wagner Love'nincinsel ilişki görüntüleri sızdırılmıştı! Görüntülerdeki kadın kasetin dolaşıma girmesine isyan etti
14:02 Burak Elmas başkanlık seçimi için oyunu kullandı, ortaya çıkan görüntü gündem oldu
13:44 İtalya'da içindeki 4'ü Türk 7 kişi ile kaybolan helikopterle ilgili yeni bir gelişme yaşandı
13:24 Kurt sürüsü yaylada etrafı çitle çevrili ağıla girerek 35 koyunu öldürdü
13:22 Balıkesir-Kütahya yolunda bir minibüs, süt tankeri ile çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti, 15 kişi ise yaralı
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 14:15:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bozdağ: "Artık çocukların icra marifetiyle zorla alım ve teslim yapıldığı dönem sona ermiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement