Bozdağ: "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız" - Son Dakika
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Bozdağ: "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız"

31.05.2022 12:56

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim." dedi.

Bozdağ, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Yozgat Personel Eğitim Merkezi'nin Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, eğitimin her işin başı olduğunu söyledi.

Türkiye'de her işi ileri taşımanın yolunun o işi liyakatli insanlara emanet etmekten, liyakatli insanı yetiştirmenin yolunun da eğitimden geçtiğini belirten Bozdağ, AK Parti iktidarları döneminde eğitime büyük önem verdiklerini bildirdi.

Eğitim merkezinin personel yetiştirilmesinde önemli bir görevi yerine getireceğine işaret eden Bozdağ, merkezin faaliyete başlamasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Yargı mensuplarının eğitimi için Türkiye Adalet Akademisinin ve eğitim merkezlerinin kurulduğunu hatırlatan Bakan Bozdağ, şöyle devam etti:

"Gelinen zaman içerisinde gördük ki hakim ve savcı yetiştirmede yeni adımlar atmaya ihtiyacımız var, eğitim konusunda yeni adımlar atmaya ihtiyacımız var. Dolayısıyla hakim ve savcı adaylığı sistemini kaldırıyor, yerine hakim ve savcı yardımcılığı müessesini getiriyoruz. Hakim ve savcılık sınavını kazanan her bir evladımızın ataması hakim ve savcı yardımcısı olarak yapılacak. Önce üç ay Adalet Akademisinde temel eğitim, sona hakim ve savcı sınıfına ayrılanların tespiti, sonra araziye, adliyelere gidecekler."

Her eğitici hakime en fazla iki hakim ve savcı yardımcısı atanacağını anlatan Bozdağ, "Hakim ve savcı yardımcılığı lafta olan bir müessese olmayacak, kanunda statüsü olacak. Görevleri kanunda tek tek yazılacak. Usta-çırak ilişkisi içerisinde hakimlerimiz, savcılarımız yardımcılarını yetiştirecek. Hukukla, cezayla ilgili eğitim kısmı bitince Akademiye bir daha çağrılacaklar. İstinaf ve Yargıtay'daki eğitim bitince de son eğitime çağrılacaklar." ifadelerini kullandı.

Bakan Bozdağ, hakim ve savcıların eğitimlerinin ardından kürsüye yetişmiş olarak atanacağını vurguladı.

Hakimler ve Savcılar Kurulunun hakim ve savcı yardımlarının kabulünden sonra soruşturmada, yargılamada, kararda isabet oranının artacağının altını çizen Bozdağ, böylece vatandaşın adaletten beklentisinin karşılanma oranının da yükseleceğini kaydetti.

"Bu denetim, cezalandırma, ayıp arama, açık arama denetimi değil"

Adliyelerin, hakim ve savcıların teftişine yönelik yeni bir adım daha atılacağını bildiren Bakan Bozdağ, bu teftişlerin iki yılda bir yapıldığını ancak uygulamaya bakıldığında uzun zamandır teftişi yapılmayan adliyelerin bulunduğunun görüldüğünü aktardı.

Bakan Bozdağ, şunları kaydetti:

"Mecliste AK Parti Grubu'nun MHP'yle, Cumhur İttifakı'yla, beraber yapılan çalışmanın içerisinde rehberlik edici adliyelerin teftişini, her mahkeme, savcı veya hakimin iki yılda en az bir defa teftişe tabi tutulmasını zorunlu tutan bir düzenleme getiriyoruz. HSK her yıl ocak ayının ikinci haftasına kadar o sene hangi adliyelerin denetleneceğini ilan edecek ve bu denetimler mahallinde yapılacak. Şimdi UYAP'tan yapılan denetimler var, bu da verimli değil. Mahallinde, hakim ve savcımızın masasında iyi yetişmiş müfettişlerimiz tarafından denetimi yapılarak adeta onlara rehberlik yapılacak. Bu denetim, cezalandırma, ayıp arama, açık arama denetimi değil. Görevi yapanların görevini etkin, verimli, Anayasa ve yasalarımıza uygun bir çerçevede yapmalarını temin etme konusunda rehberlik edici bir adım ve denetim olacak. Amacımız, daha doğruyu yapabilmek, yanlışları azaltabilmektir."

Hakim ve savcıların birinci sınıfa ayrılma şartları arasına en az üç defa meslek içi eğitim programına katılmanın ekleneceğini bildiren Bozdağ, ihtiyari olarak uygulanan meslek içi eğitimin yeni düzenlemeyle yine ihtiyari olacağını söyledi.

Yeni düzenlemelerin pek çok tartışmayı azaltacağının, tarihi nitelikte adımlar olduğunun altını çizen Bozdağ, "Meclisimiz, tatile çıkmadan önce bu değişiklikleri de yasalaştıracaktır." dedi.

Kirayla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Adalet, Ticaret ile Hazine ve Maliye Bakanlıklarının müşterek bir çalışma yaptığını hatırlatan Bozdağ, ortaya çıkacak formülün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz edileceğini, ardından da adımların atılacağını bildirdi.

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarını artırmanın gerekliliğine inandıklarına dikkati çeken Bozdağ, uzlaştırma ve arabuluculuğun Türkiye'de tuttuğunu söyledi.

Bakan Bozdağ, "Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız. Bu noktada çalışmalarımızı devam ettirdiğimizi ifade etmek isterim. Hazırlıklar bittiğinde bu hazırlıklar Mecliste değerlendirilecek ve Meclisimizin kabulü halinde yasalaşacaktır." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız
Bozdağ: Kira ihtilaflarının tamamını arabulucuya gönderme konusunda kararlıyız

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Kaynak: AA

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