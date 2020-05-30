Adalet Bakanı: "Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak" - Son Dakika

Adalet Bakanı: "Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak"

Adalet Bakanı: "Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak"Bakan Gül: "1 Haziran itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "1 Haziran Pazartesi itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi.

Adalet Bakanı: "Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak"

Bakan Gül: "1 Haziran itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"1 Haziran Pazartesi itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri Pazartesi itibariyle başlayacaktır. Yine Pazartesi günü itibariyle bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanımızın kararıyla durdurulan süreler de başlamış olacak. İcralar, itiraz ve temyiz gibi süreler de 16 Haziran itibariyle başlayacak

"1 Haziran'dan itibaren ceza infaz kurumlarında kapalı görüşlerin yapılmasına başlanacak"

"Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladık. Bu kılavuzlar bugün itibariyle adliye teşkilatlarımıza gönderilmiş durumdadır."

"Mesafe, maske ve temizlik kuralını adliyelerde titiz bir şekilde uygulayacağız. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "1 Haziran Pazartesi itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri Pazartesi itibariyle başlayacaktır. Yine Pazartesi günü itibariyle bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanımızın kararıyla durdurulan süreler de başlamış olacak" dedi.

Adalet hizmetlerinde korona virüse karşı alınan tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının 10'uncusu Adalet Bakanı Abdulhamit Gül başkanlığında gerçekleştirildi. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıya HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye Noterler Birliği Başkanı Dursun Cin, Bakan Yardımcıları Cengiz Öner, Zekeriya Birkan, Şaban Yılmaz, Uğurhan Kuş ve Adalet Bakanlığı bürokratları katıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Gül, dünyanın pek çok ülkesinin aksine Türkiye'nin virüse teslim olmadığını, her kurumda olduğu gibi adalet kurumunun da korona virüs sürecini anbean yönettiğini söyledi. Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun "yeni normale" ilişkin çalışma sürecine ilişkin kararlar aldığını bildiren Gül, "1 Haziran Pazartesi itibariyle yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri Pazartesi itibariyle başlayacaktır. Yine Pazartesi günü itibariyle bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. 16 Haziran itibariyle tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanımızın kararıyla durdurulan süreler de başlamış olacak. İcralar, itiraz ve temyiz gibi süreler de 16 Haziran itibariyle başlayacak. Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olan arkadaşlarımızın mülakatlarına 15 Haziran itibariyle başlanacak" diye konuştu.

"Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak"

1 Haziran'dan itibaren ceza infaz kurumlarında kapalı görüşlerin yapılmasına başlanacağını ifade eden Gül, bu çerçevede de görüş hakkını kullanamayan hükümlü ve tutukluların ilave görüş hakkına sahip olacağını söyledi. Ceza infaz kurumlarına ilişkin almış oldukları tüm tedbirleri titiz bir şekilde uygulamaya devam edeceklerini anlatan Gül, "Ceza infaz kurumlarında ve adliyelerde uygulanacak kılavuzları hazırladık. Bu kılavuzlar bugün itibariyle adliye teşkilatlarımıza gönderilmiş durumdadır. Bu kılavuzlara uygun bir şekilde çalışmalarımızı yapacağız. Mesafe, maske ve temizlik kuralını adliyelerde titiz bir şekilde uygulayacağız. Adliyelere girişte ateş ölçümü yapılacak, 38 dereceyi geçenler sağlık kurumlarına yönlendirilecek. Adliyeye girecek kişi ve duruşma salonuna alınacak izleyici sayıları sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak belirlenecek. Duruşmalara farklı günlerde veya gün içinde farklı saatlere yayılması, böylece yığılmaların önlenmesi de planlanmış çalışmalar arasındadır. Adliyelerin ve duruşma salonlarının sağlık koşullarına uygun olarak steril hale getirilmesi, sosyal mesafe kurallarına uyulması, duruşma öncesi ve sonrasında salonların havalandırılması gibi tedbirler titizlikle uygulanacaktır" şeklinde konuştu.

Bu geçiş döneminde avukat ve vatandaşlara UYAP'ın işlem kolaylığı sunan imkanlarını kullanmalarını tavsiye eden Gül, "Bu imkanları daha da geliştirerek avukat meslektaşlarımızın hizmetine sunmaya devam edeceğiz. Özellikle UYAP üzerinden avukatlarımızın icra ve diğer işlemlerdeki sorguları arttırmak, bu konudaki imkan ve kapasiteleri arttırmak temel çalışma başlığımız arasındadır. Yine özellikle icra daireleri gibi ilk etapta yoğunluğun sık yaşanabileceği yerlerde avukat arkadaşlarımızın, personelimizin ve vatandaşlarımızın sağlığı, vakit ve emek tasarrufunu korumaya yönelik tedbirleri almaya devam edeceğiz. Yine HSK tarafından yoğun bir şekilde tavsiye edildiği gibi SEGBİS uygulaması büyük bir önemle tavsiye edilmektedir. Hukuk davalarında, ceza davalarında, icra işlemlerinde ve ceza infaz kurumlarında görüntülü, dijital bir takım imkanların kullanılması temel çalışma alanımız arasındadır" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı: Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 12:16 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı: 'Cezaevlerinde kapalı görüşler 1 Haziran'dan itibaren yeniden başlayacak' - Son Dakika

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