Adalet Bakanı Gül: "1 Haziran'dan itibaren kapalı görüşler yapılmaya başlanacaktır"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından adliye ve cezaevlerindeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Koronavirüs Koordinasyon Toplantısı'nın ardından adliye ve cezaevlerindeki normalleşme sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu. (1)
Haber Yayın Tarihi: 29.05.2020 01:19 Kaynak: AA
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