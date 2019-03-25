Adalet Bakanı Gül: "1 Nisan'dan Sonra Sayın Yavaş Seçilirse Ankara'da Belediyeyi Hdp Yönetecektir.
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "1 Nisan'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara'da belediyeyi HDP yönetecektir.
Adalet Bakanı Gül
: " 1 Nisan
'dan sonra Sayın Yavaş seçilirse Ankara
'da belediyeyi HDP
yönetecektir. Sayın Yavaş'a soruyorlar, 'HDP'yi ziyaret edecek misiniz?' 'Onu ajansa soracağız' diyor. 1 Nisan'a kadar ajansa sordun, 1 Nisan'dan sonra HDP'ye mi soracaksınız? Milletimiz bu anlamdaki kirli, örtülü ittifaka asla prim
vermeyecektir."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:17 Kaynak: AA
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