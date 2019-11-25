Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3...
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3...

7 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır."

Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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