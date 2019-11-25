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Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3...
7 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 11:54 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz'dan bu yana meslekten çıkarılan hakim ve Cumhuriyet savcısı sayısı 3 bin 926'dır."
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