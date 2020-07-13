Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz Türkiye'nin rüşdünü ispat tarihidir" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "15 Temmuz Türkiye'nin rüşdünü ispat tarihidir"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'nda konuştu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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