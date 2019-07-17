Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül : "(2 çocuğun terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması ile hayatını...
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Adalet Bakanı Gül : "(2 çocuğun terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması ile hayatını...

4 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
""Terörün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarması bakımından terör örgütünün ne kadar vahşice, ne kadar insanlık dışı, eli kanlı olduğunu gösteren bir hadisedir"
Adalet Bakanı Gül : (2 çocuğun terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması ile hayatını...
Abdülhamit Gül, Yozgat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:42 Kaynak: AA
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