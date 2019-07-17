Adalet Bakanı Gül : "(2 çocuğun terör örgütü PKK'nın döşediği mayının patlaması ile hayatını...

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Yozgat Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 03:42 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül
, Yozgat
Valiliğini ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. (1)
""Terörün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarması bakımından terör örgütünün ne kadar vahşice, ne kadar insanlık dışı, eli kanlı olduğunu gösteren bir hadisedir"
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