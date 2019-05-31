Adalet Bakanı Gül: "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel'...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:32 Kaynak: AA
: "2019'dan itibaren artık vatandaşımızın davası 'Bugün git, 6 ay sonra gel' çerçevesinde olmayacak."
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