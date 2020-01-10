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Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e geriledi." - ANKARA
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