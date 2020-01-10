Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. 2019 yılında AİHM'de ülkemize ilişkin 732 dosya kapatıldı. Derdest dosya sayısı ise tüm zamanların en düşük miktarı olan 680'e geriledi." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:23 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün açıklamaları tartışmaları alevlendirdi! Süresiz nafaka kalkıyor mu?
Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı

Son Dakika Haberleri
16:24 Gazantep'te "İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi" - Son Dakika Haber
16:23 Öztrak: "Bu memleketin çok büyük bir potansiyeli var yeter ki potansiyel doğru kullanılsın"- ANKARA - Son Dakika Haber
16:21 Meral Akşener: Kanal İstanbul Projesi Ekrem İmamoğlu kazandığı için yapılmak isteniyor - Son Dakika Haber
16:21 Akrabaların kavgası kanlı bitti; 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika Haber
16:16 TEM Otoyolunda şaşırtan kaza - Son Dakika Haber
15:33 Canlı yayında Gökçek'i kızdıran sözler: Hande Hanım susturuyor musunuz? - Son Dakika Haber
15:29 Kaçak avcılara 40 bin lira ceza kesildi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 16:30:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında bir önceki yıla kıyasla ihlal sayısı 140'tan 96'ya gerilemiştir. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]