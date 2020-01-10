Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Böylelikle 400 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosyayı arabulucular çözdü. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ise 149 bin dosya arabulucuya sevk edilmiştir. Bunların 76 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır" - ANKARA

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
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