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Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 10:24 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "2019 yılında iş hukuku alanında 391 bin uyuşmazlıkta arabulucu görevlendirilmesi yapılmıştır. Bu uyuşmazlıkların 230 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır. Böylelikle 400 iş mahkemesinin bir yılda bakacağı dosyayı arabulucular çözdü. 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda ise 149 bin dosya arabulucuya sevk edilmiştir. Bunların 76 bini anlaşmayla sonuçlanmıştır" - ANKARA
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