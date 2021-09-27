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Adalet Bakanı Gül, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması

27.09.2021 15:30
Adalet Bakanı Gül, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aklı, vicdanı ve adaleti yok sayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), bu ülkeye ödettiği bedeli asla unutmadıklarını belirterek, "Devletin ve yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, aklı, vicdanı ve adaleti yok sayan Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ), bu ülkeye ödettiği bedeli asla unutmadıklarını belirterek, "Devletin ve yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğimizi de önemle vurgulamak isterim." dedi.

Bakan Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde yaptığı konuşmasında, Yargı Reformu Stratejisi ve İnsan Hakları Eylem Planlarıyla millete taahhüt edilen faaliyetlerin bir bir hayata geçirildiğini ve 2023 hedeflerine emin adımlarla yürüdüklerini bildirdi.

"Bu adli yılda da yargının daha iyi işlemesi ve vatandaşımızın hak ve özgürlük çıtasının daha yukarıya taşınması için reform adımlarımızı atmaya devam edeceğiz" diyen Gül, yargının en yüksek standartlarda fiziki ve teknik dönüşümü için de çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.

Yeni hizmet binalarının yanı sıra adalet hizmetlerinin artırılması konusunda, eğitim, mevzuat ve uygulamada yenilik adımlarını attıklarını dile getiren Gül, Adalet Akademisini yeniden yapılandırmaya ve adaylık eğitimini daha etkin kılmaya yönelik çalışmaların da ivme kazandığını belirtti.

Bakan Gül, "Bu kapsamda adaylık eğitimini iki yıla çıkardık, akademide kalıcı, sürekli bir eğitici kadro oluşturduk, bu yeniliklerin olumlu neticelerini ve güven veren adalet hedefimize verdiği katkıyı yakından takip ediyoruz." diye konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim ve savcı adaylarına da şöyle seslendi:

"Sizler yargının darbe aparatı olduğu dönemlerin, 27 Mayıs'ta, 12 Eylül'de, 28 Şubat'ta sözüm ona hukuk eliyle işlenen zulümlerin, o karanlık günlerin hamdolsun çok uzağındasınız. Sizleri bugün vesayetçilerden brifing alan, vesayete selam duran bir yargı beklemiyor. Adalet kürsüsüne geçtiğiniz yerlerde, vicdanlarını kiraya vermiş, millet iradesine pusu kuran bir yargı da olmayacak. Artık sizi bağımsız ve tarafsız bir yargı bekliyor.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, aziz milletimizin kazandığı hukuk ve demokrasi mücadelesi bugün sizlere bu onurlu, bağımsız, tarafsız mesleki ortamı sağlamış durumdadır. Adına karar vereceğiniz milletin sizden beklentisi, yalnız ve sadece milletin yargısı olmanızdır. Yegane ideolojiniz adalet olsun. Adliyelerinizin kapısı adaletin kapısı olsun. İradenize ve kararınıza yalnızca anayasa ve kanunlar hükmetsin. Aklı, vicdanı ve adaleti yok sayan FETÖ'nün, bu güzel ülkeye ödettiği bedeli asla unutmadık, sizler de asla unutmayın. Devletin ve yargının bu virüsten temizlenmesi yolunda ne büyük mesafe almış olursak olalım, dikkat ve ihtiyatı elden bırakmadan mücadeleye devam edeceğimizi de önemle vurgulamak isterim."

Gül, insan onurunu lekeleyenlerden hesap sorulmasının, atılan çamuru temizlemenin de yargının görevi olduğunu belirterek, "(Çamur at izi kalsın) anlayışına da asla fırsat vermemelisiniz. Çamur atılmışsa o izi çıkaracak olan yargının temiz vicdanıyla yapacağı titiz değerlendirmedir." görüşünü paylaştı.

Anayasanın, yargı mensuplarının bağımsızlığı ve tarafsızlığı konusundaki teminatlarına dikkati çeken Gül, "Bu vasıflara gölge düşürmemek, kesintisiz bir yükümlülüktür. Dolayısıyla yükünüz ağır, sorumluluğunuz büyüktür." ifadesini kullandı.

Gül, hakim savcı adaylarına, Türk Yargı Etiği Bildirgesi'ni dikkatle okumaları ve özümsemeleri tavsiyesinde bulundu.

Fetullahçı Terör Örgütü, Adalet Bakanı, Cumhuriyet, Yargı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül, 24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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